Carpasio: ospite della residenza protetta si toglie la vita, il vicesindaco "Una disgrazia che tocca tutta la comunità"

Questo il pensiero di Valerio Verda, vicesindaco di Montalto Carpasio, in merito al suicidio di una paziente della residenza protetta Il Faro. In mattinata la donna si è lanciata giù dal balcone del primo piano della palazzina che ospita la struttura sanitaria.

"Siamo tutti costernati. - aggiunge Verda - Molti di questi ragazzi, sono una quindicina d'anni che sono a Carpasio. Si sono inseriti bene nel tessuto sociale della comunità. Sono ben voluti e amati dalla popolazione. Gli operatori si fanno in quattro per loro".

"Anche la signora deceduta la conoscevo bene. Le ho parlato l'altro giorno, era una ragazza tranquilla come tutti gli ospiti che hanno si i loro problemi ma hanno anche il personale sanitario specialistico che li segue. - conclude Verda - Siamo rimasti molto male, come amministrazione, parlo anche a nome del sindaco Mariano Bianchi, siamo molto legati a questa struttura. Ci hanno sempre fatto partecipi dei momenti importanti come compleanni e festività, invitandoci a partecipare. Quanto accaduto è un fatto che tocca da vicino non solo l'amministrazione ma tutto il paese".