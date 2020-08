Ventimiglia: degrado e sporcizia all'esterno del Forte dell'Annunziata, la segnalazione di una lettrice (Foto)

La nostra lettrice Carola B. segnala alla redazione una situazione di degrado all'esterno del Forte dell'Annunziata.

Vorrei segnalare al sindaco ed all'amministrazione comunale di Ventimiglia che la parte esterna e dunque ben visibile a chiunque passi lungo la strada o acceda al Forte è in totale abbandono e degrado. Il Forte è molto bello, ben curato e con una terrazza spettacolare, è un vero peccato che la parte esterna non sia in sintonia con il resto. Basterebbe molto poco per migliorare la parte esterna e rendere l'insieme più armonioso, insomma il classico biglietto da visita. Come ben sanno gli amministratori locali, la struttura è utilizzata per molti scopi culturali e visitata da persone, autorità e politici, senza dimenticare che è anche adibita ad ospitare i matrimoni. Pensate che belle fotografie con tutte quelle erbacce secche, spazzatura, cordoli rotti (pure pericolosi) e botole aperte.