Sanremo: 'transumanza' dei contenitori dei rifiuti in via Privata Serenella, la viva protesta di un gruppo di abitanti

Un gruppo di residenti in via Privata Serenella auspica, che dopo la loro ennesima segnalazione, si intervenga con regole chiare e precise.



"Caro Direttore, ci rivolgiamo a Lei perché ormai da oltre un anno non abbiamo ricevuto risposte chiare e precise e dobbiamo ricercare costantemente dove poter conferire i nostri rifiuti. Dapprima si è eliminato il servizio di porta a porta (ancora oggi si chiama così, basta telefonare al numero verde di Amaie). Poi i contenitori sono stati posizionati in almeno 4 punti diversi. E come la mitica transumanza ovina gli stessi contenitori vengono spostati nei luoghi più diversi. Da alcune settimane sono stati posizionati nella prima curva della strada, alla mercé dei gabbiani, topi e auto in sosta che calpestano i rifiuti. Tutto questo è stato fatto presente più volte senza ottenere un risposta. Non si sa chi ha spostato i contenitori, non si sa chi ha appiccicato i cartelli che indicano presunte disposizioni poi risultate non vere. In questa strada purché privata transitano almeno duecento nuclei familiari oltre a coloro che utilizzano la palestra privata e gli ospiti della ex Rosa dei venti oggi Modus vivendi. Confidiamo che con questa denuncia pubblica si prendano i necessari e doverosi provvedimenti immediati.



Un gruppo di abitanti e utenti che pagano il servizio di via Privata Serenella"