Sanremo: due situazioni critiche in altrettante vie cittadine, le segnalazioni di due lettori

Il primo lettore segnala un tratto di strada in curva in strada Borgo Tinasso particolarmente pericoloso per le auto parcheggiate: "Mi chiedo: ma aspettano un incidente grave per intervenire? Parlo di chi se ne dovrebbe preoccupare.. Un residente".



Il secondo lettore segnala parcheggio selvaggio al semaforo per andare in via De Amicis: "Ogni giorno la stessa storia, pericoloso per andare in via De Amicis e viceversa"