Elezioni regionali 2020, Alessandro Piana inaugura il point a Imperia. A sostenerlo anche l'ex sindaco Carlo Capacci (foto e video)

Un centinaio i presenti questa sera all'inaugurazione del point di Imperia in galleria degli Orti, di Alessandro Piana, presidente del consiglio regionale uscente e capolista della Lega alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Tra questi i parlamentari Edoardo Rixi, segretario della Lega ligure, Sara Foscolo e Flavio Di Muro. Tra amministratori ed ex locali, spicca l'ex sindaco di Imperia Carlo Capacci, che ha amministrato la città dal 2013 al 2018 con l'appoggio del Partito Democratico e la forza socialista 'Imperia di Tutti Imperia per Tutti'. Capacci, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, se non spiegare ai cronisti presenti che pensa che Piana abbia lavorato bene in questi cinque anni in regione.

Presente anche l'ex vice sindaco e già consigliere regionale in quota An Alessio Saso e vari amministratori locali, tra cui il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito. A seguire l'inaugurazione del point di Piana anche il direttore generale dell'Asl1 imperiese Marco Damonte Prioli.

"Un traguardo importante l'inaugurazione del mio point, - ha detto Piana - per avere un punto di riferimento e una base logistica in una città importante come il capoluogo di provincia. Ne seguirà un'altra apertura a Sanremo, perché ritengo altrettanto strategico avere un punto di riferimento in una realtà con un bacino elettorale così importante come quello di Sanremo. Successivamente verranno presentati i programmi della Lega in coalizione del centrodestra di Toti, per poter riconfermare quanto fatto anche in termini di percentuale e consentire al governatore l'azione politica, amministrativa strategica che abbiamo impostato nei cinque anni precedenti. Quindi diventa fondamentale essere sul territorio, ritornare a essere sul territorio perché non dimentichiamoci che il lockdown ha allontanato un po' tutti noi amministratori del territorio dalle istanze che dal territorio emergono, soprattutto per quanto riguarda le amministrazioni locali. Non abbiamo mai smesso di riunirci a livello di consiglio regionale sia per quanto riguarda le commissioni, le conferenze capigruppo e i consigli regionali, poi di conseguenza le giunte. Intendiamo d'ora in avanti riappropiarci in maniera pacifica del territorio per portare avanti le problematiche che questa provincia di confine ancora ha rispetto ad altre realtà regionali".





Ha parlato di lockdown, lei rappresenta un'istituzione, la Regione. Come si pone sulle nuove misure imposte dal governo?

"Fa un po' sorridere un decreto ministeriale che vieta le discoteche e i locali affollati e poi tiene aperti i porti senza nessun tipo di controllo, neanche per quanto riguarda i tamponi. Questa è una realtà tutta italiana che stride rispetto alla realtà europea, però ne prendiamo atto, così come ne prenderanno atto gli elettori che nell'urna sapranno fare la scelta più opportuna. Diciamo che diventava un mese strategico quello di agosto per molti esercenti che si trovano sul nostro territorio, e che in estate fanno tra virgolette cassa rispetto agli altri mesi dell'anno. Questo gli verrà impedito, qualcheduno ne dovrà rispondere. Diciamo che noi riteniamo che anche il mese di settembre diverrà fondamentale e strategico visto anche il tempo quanto è magnanimo nei nostri confronti, credo che sarà importante investire anche in quei giorni e in quelle settimane".

Edoardo Rixi, su Piana ha detto:

"Una giusta riconferma di un ottimo presidente del consiglio che ha saputo, per la prima volta nella storia di questa regione ad abolire anche il listino, che secondo noi era un tema da abolire già dalla giunta precedente. Siamo riusciti a farlo in corner, non senza difficoltà però è stato anche grazie alla grande capacità che ha dimostrato Alessandro a tenere insieme il consiglio regionale, maggioranza e opposizione e fare in modo che questa riforma passasse, garantendo ai cittadini di poter scegliere loro tutti i consiglieri regionali e non avere più un nucleo di persone che erano un po' toccate dal signore, e non dipendeva dai voti che venivano raccolti sul territorio. Questa è una delle tante cose che sono state fatte bene. Qua abbiamo Alessandro Piana e nei prossimi giorni ci saranno altre inaugurazioni nella provincia. Credo che tutti i nostri candidati faranno il meglio per portare non solo voti alla Lega, ma alla coalizione e soprattutto dimostrare che la Regione in cinque anni è stata governata bene e ha saputo affrontare puntualmente quelle situazioni d'emergenza che purtroppo nel nostro territorio sono qutodianità, dai problemi sul dissesto idrogeologico ai problemi legati alle infrastrutture della regione, che spesso viene abbandonata da un governo nazionale, dove oggi la Liguria di fatto non è rappresentata perché per la prima volta non c'è un ministro o un viceministro ligure in questo governo".