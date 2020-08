Sanremo: sottopasso maleodorante in zona Foce, un cittadino scrive al sindaco (Foto)

Carissimo sig. Sindaco Biancheri, so che lei gira per la città, l’ho incontrata qualche volta, ma verosimilmente rimane nella zona dei due porti. Se si spinge fino alla foce in corso Manzoni e cerca di raggiungere gli stabilimenti balneari deve necessariamente passare da questo sottopassaggio, sotto la ciclabile, veramente indecente, per il degrado, per la puzza di fogna insopportabile e per l’abbandono in cui si trova da anni.

In questo periodo la mascherina viene utilizzata spontaneamente per proteggersi!! Mi astengo da giudizi. Allego solo qualche foto di oggi. Ma l’ufficio di Igiene del Comune e dell’ASL non verificano mai?

Grazie per l’attenzione. E… turatevi il naso

Giorgio Bottani