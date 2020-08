Sanremo: pedonali rialzati in piazza San Bernardo, la replica di una lettrice

La lettrice Paola replica sulla questione dei passaggi pedonali in piazza San Bernardo a Sanremo.



"A malincuore e anche un poco indispettita rispondo anche al Sig. G. M. Le rendo noto che io abito poco prima della piazza dove sono collocati un'edicola e un negozio di alimentari di cui sono cliente e dalla Piazza seguendo le due strade pedonali posso recarmi a piedi in centro. Se per lei io devo tornare indietro verso il Polo Nord per circa 40 metri attraversare sul passaggio rialzato da lei citato al civico 254 (e secondo me sono pure assurdi 2 passaggi rialzati in quel breve tratto di rettilineo) e poi tornare indietro percorrendo un marciapiede di 42 cm per tornare in Piazza oppure uscita di casa andare a sinistra per almeno 60 metri senza marciapiede e attraversare davanti al civico 312 sempre se io ci sia arrivata sana e salva dal momento che a destra ripeto non c'è marciapiede che invece c'è di fronte ma allora devo attraversare sul famigerato passaggio pedonale con poca visibilità a sinistra visto che c'è una curva. Se a Lei sembra un consiglio intelligente... Beh non ho parole. E le dico pure "un bel tacer non fu mai scritto". In più io ho fatto una richiesta di fattibilità al mio Comune di residenza non ho fatto un sondaggio per sapere cosa ne pensano i cittadini di Sanremo".