Sanremo: passaggi pedonali rialzati pericolosi? L'opinione di un lettore

Il lettore G.M. interviene sulla questione dei passaggi pedonali rialzati a Sanremo.



"Vorrei rispondere all'ultima pubblicazione della sig.ra Paola. Io son d'accordo con lei quando dice che gli attraversamenti pedonali di p.zza S.Bernardo sono pericolosi, la esorto pertanto a servirsi di quelli sopraelevati già presenti sui rettilinei prospicienti, con buona pace di tutti. Degli attraversamenti rialzati in curva sono molto pericolosi per moto e scooter, proprio come quello al borgo in via Dante vicino all'uscita della superstrada, per cui spero proprio che nessuno si voglia accollare la responsabilità di eventuali incidenti causati da questo nuovo malcostume, che serve solo ad accarezzare gli elettori. Basta pensare alla proposta di edificarli in C.so Mombello. E penso non ci sia null'altro da aggiungere".