Sabremo: transito pedonale in piazza San Bernardo, un lettore riponde a Paola

"Gentile sig.ra Paola, dopo aver letto la sua sentita replica mi rendo conto del suo profondo disagio.



Però quando si parla di argomenti d’interesse generale bisognerebbe cercare di andare oltre, senza trincerarsi dietro le proprie ed uniche necessità. Vivere in comunità vuol dire capire anche le necessità degli altri. Il comune potrebbe mettere un bel semaforo che la protegga nei suoi comodi attraversamenti, ma se lo facesse per tutti i sanremesi, riuscirebbe ad immaginare come sarebbe ridotto il traffico, che già oggi non è certo scorrevole?

Non pensa che il comune dovrebbe spostare quelle strisce pedonali, in modo che non siano proprio in curva? Magari togliendo anche l’attraversamento rialzato, sempre in piena curva al borgo, e magari cancellare lo stop dall’asfalto di via Agosti nel suo sfociare nella piazza del borgo?



Se tutti pretendiamo solo quanto fa comodo a noi, senza nessuna considerazione per le necessità altrui, non andremo da nessuna parte. Per cui se a lei pesano troppo quei pochi metri, necessari per attraversare in sicurezza, attraversi pure in piena curva, anche incurante che qualcuno, magari in moto, travolgendola si possa far male. Le assicuro però che la comunità sanremese provvederà, a proprie spese, a garantirle tutte le cure necessarie e gratuite presso l’ospedale civile.



Un cordiale saluto

GM".