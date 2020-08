Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 17 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 17 AGOSTO

SANREMO

10.00. ‘La Sanremo di Italo Calvino’: visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino: la casa dove visse lui e la sua famiglia, i luoghi descritti nei suoi racconti e quelli da lui preferiti. Ritrovo in Piazza Colombo sotto il ‘pino’ (7 euro), info 338 1375423 (tutti i lunedì sino al 7 settembre)

21.00. ‘Bolle in Pentola’: spettacolo per bambini a cura del Teatro dei Mille Colori. Villa Nobel, prenotazioni QUI

20.30. ‘A Cena con l’Opera’: musica d'autore nell'intensa espressione vocale del tenore Gaetano Labalestra, interprete possente e apprezzato che vanta nel suo palmares numerosi concerti di rilievo nazionale ed internazionale. Roof Garden del Casinò, info e prenotazioni 0184 595266

21.30. Per ‘Cinema all’aperto’ a cura dell’Ariston Sanremo proiezione film ‘La sfida delle mogli’. Piazza Borea d’Olmo (ingresso 6 euro, 5 euro ridotto)

21.30. Per il festival della canzone jazzata ‘Zazzarazzaz 2020’, concerto di Lino Patruno & Clive Riche affiancati da Giancarlo Mariani alla tromba, Livio Zanellato al clarinetto, Francesco Giorgi al violino, Stefano Calcagno al trombone, Giuliano Raimondo al contrabbasso e basso tuba, Enzo Cioffi al tamburo rullante. Direzione del Mº Freddy Colt. Villa Ormond, prenotazioni QUI

VENTIMIGLIA



18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

21.15. Per la rassegna cinematografica ‘Con gli occhi di chi migra – Tre film per porsi domande’, proiezione film ‘L’ordine delle cose’ (2017), di Andrea Segre. A cura della ‘Scuola di Pace’. Piazzale della Spes, prenotazioni al 333 2866166

BORDIGHERA

16.30. Storie e Leggende di Bordighera: visita al centro storico partendo dalla chiesa di Sant'Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (7 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant'Ampelio, info 338 1375423 (tutti i lunedì sino al 7 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



OSPEDALETTI



21.30. Spettacolo di cabaret con Andrea Ceccon e Enrique Balbontin dei 'Pirati dei Caruggi'. Piazzale al mare

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

DIANO MARINA

21.30. Estate in FiloAnimazione 2020: musica, karaoke, animazione tramite filodiffusione a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi estivi di luglio e agosto)



ENTROTERRA

BADALUCCO



21.00. Il professor Antonio Panizzi presenta la raccolta di poesia ‘I margini dell’attesa’. Relatore il professor Nanni Perotto. U Ciazzà

DOLCEDO

21.15. Per il penultimo appuntamento della rassegna ‘Per le vie del Borgo’, concerto ‘Alma Latina’ con Giovanni Doria Miglietta al pianoforte e Lamberto Curtoni al violoncello. Musiche di Piazzolla, Camargo, Ginastera, De Falla, Villa Lobos, Cassado. Piazzetta della Chiesa Parrocchiale di S.Tommaso, ingresso a offerta libera, prenotazioni al numero 333 7569512

Musei e Biblioteche

Ventimiglia

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507

Bordighera

- 9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

- 16.00-18.00. Apertura della Biblioteca Civica e del Museo del Soldatino e delle Memorabilia. Palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10, info 347 2774689

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)



