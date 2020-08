Coronavirus: divieto di ballare e obbligo di indossare la mascherina davanti ai locali della movida, Toti "Non siamo in una nuova emergenza sanitaria"

Vietato il ballo e obbligo di mascherine davanti ai locali della movida. Queste sono le due misure partorite dal confronto urgente tra i presidenti delle Regioni e il Governo.



Il Ministro della Salute Roberto Speranza si appresta in queste ore a firmare un nuovo provvedimento che sancirà l'ufficialità delle limitazioni. A margine dell'incontro il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha informato i liguri su cosa cambierà a stretto giro.





"Intorno a noi, nel mondo i contagi sono piuttosto alti, anche in Italia e in Liguria, rispetto a luglio. E' la ragione per cui abbiamo deciso con e su sollecitazione del Governo, con alcune perplessità di concordare su un testo applicato in tutta Italia. Hanno preoccupato molto gli assembramenti legati ai riti dell'estate" - ha sottolineato il Governatore Toti."Due le misure. - ha poi annunciato il presidente di Regione Liguria - La principale è il divieto di ballo, per locali come discoteche e similari. Non vuol dire chiusura dei locali dove si balla, ma stop all'attività del ballo, perchè crea un fisiologico assembramento delle persone. Piste da ballo con persone vicine creano problemi a rintracciare i contatti. La seconda misura. Fuori dai locali della movida, dalle 18 sarà obbligatorio indossare la mascherina fino alle 6 del mattino. Per evitare assembramenti e contatti che possano diventare pericolosi è rimesso obbligo della mascherina. Piccolo sacrificio ed è stabilito un risarcimento per i gestori dei locali che torniamo in qualche modo a penalizzare e speriamo per poco tempo"."Ho detto che per limitare le libertà di cittadini, impresa spostamento e attività ci devono essere motivi molto gravi e oggi la nostra sanità non è in sofferenza. - puntualizza Toti - Le nostre terapie intensive, come in Veneto e Puglia, sono sostanzialmente libere. Abbiamo più di 200 terapie intensive pronte e dedicate. Noi non riteniamo di essere in una nuova emergenza sanitaria. Il diritto a qualsiasi attività può essere limitato solo se c'è fondato rischio a curare le persone"."Non possiamo permetterci ulteriori eventuali chiusure. - conclude il presidente Giovanni Toti - Prudenti ma non spaventati. C'è bisogno di prudenza per evitare che come in Francia, Spagna o Germania, paesi più avventati di noi e con cittadini evidentemente meno disciplinati, le cose stanno andando peggio che in Italia. Teniamoci strette le libertà e continuiamo a fare impresa con grande prudenza".