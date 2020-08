Coronavirus: 12 nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore, calano le sorveglianze attive in provincia di Imperia

Continuano ad aumentare i positivi al Covid-19 in Liguria. Sono 12 in più nelle ultime 24 ore, secondo i fati forniti da Regione Liguria. Si conferma il trend in risalita per quanto riguarda i contagi.



Nella nostra regione il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale a 10.458 (+12) mentre i casi positivi (esclusi i guariti con due test positivi) sale di 4 unità, arrivando a 1.261. Stabile il dato dei casi positivi per provincia di residenza. Nell'imperiese siamo a quota 69 da ieri.

Nel bollettino odierno sale di due unità il numero dei positivi individuati da test di screening, arrivando a 1344. Sono 9.114 i positivi in pazienti sintomatici (+10). I tamponi sono arrivati a quota 211.264 (oggi + 1.033). Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore in tutta la Liguria.

Casi per provincia di residenza

Imperia 69 (-)

Savona 200 (+5)

La Spezia 46 (-)

Genova 775 (-)

Residenti fuori regione/estero 55 (-1)

Altro/in fase di verifica 116 (-)

Totale 1.261

Ospedalizzati 22 (+2) | 3 in terapia intensiva

Asl 1 - 6 (+1)

Asl 2 - 4 (-1)

Policlinico San Martino - 4 (-1) 3 in terapia intensiva

Galliera - 3 (+2)

Asl 3 - 0 (-1)

Asl 4 - 1 (-)

Asl 5 - 4 (+1)

Isolamento domiciliare 263 (+10)

Totale guariti (negativi in due test consecutivi) 7.628 (+8)

Decessi 1.569 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 27 (-14)

Asl 2 - 326 (+32)

Asl 3 - 350 (+72)

Asl 4 - 94 (+3)

Asl 5 - 166 (-7)

Totale 963 (+86)

Ecco il dettaglio dei nuovi positivi di oggi con 12 i nuovi positivi rilevati oggi in Liguria:

ASL3 – 5 casi (segnalazioni a dipartimento di prevenzione tra cui 1 turista)

ASL2 – 7 casi di cui:

• 3 strutture sociosanitarie

• 4 contatti di casi confermati (di cui 3 link grigliata del 1° agosto a Quiliano)