Sanremo: calorosa inaugurazione della mostra ‘Ti appartieni’ dell’artista milanese Davide Ausenda (foto)

Calorosa accoglienza nel tardo pomeriggio di ieri all’inaugurazione della mostra 'Ti appartieni' dell’artista milanese Davide Ausenda presso i locali del ristorante pizzeria Nando di via Gioberti a Sanremo.



"Dopo un breve discorso di apertura da parte di Sophia Radici, curatrice della mostra - si spiega nel comunicato -, l’artista si è fermato per illustrare i propri lavori ai presenti e rispondere alle loro domande.

Le opere portano alla luce un atteggiamento tipico dell’artista: l’appropriazione. Prendendo spunto dalle cartoline artistiche ottocentesche e dal movimento pittorico del vedutismo, l’autore prende possesso sia del contenitore espositivo atipico per il mondo dell’arte, il ristorante, sia del territorio ligure, in particolar modo sanremese.

Nato e cresciuto nella periferia milanese, Ausenda è da sempre affascinato dal fenomeno del 'tagging' e dalle pubblicità che caratterizzano il vissuto della città. Laureato in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera nell’agosto del 2020, Davide indaga le problematiche del contemporaneo: ciò che più importa è un’arte non retorica, non soggetta alla ciclicità delle immagini in funzione del bello. Le sue opere si caratterizzano per un tipo di intervento leggero, anti-accademico e quasi domestico, fatto di parole, segni e immagini fotografiche.

L’esposizione rimarrà fruibile fino al mese successivo, concludendosi il prossimo 15 settembre".