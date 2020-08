Sanremo: "Saldi di Gioia 2020", bilancio in positivo. Di Baldassare (Confcommercio) "Una boccata d'ossigeno per i negozi"

Un bilancio pienamente positivo quello su Saldi di Gioia 2020. 15ª edizione in sicurezza quella della manifestazione commerciale organizzata dal Comune di Sanremo insieme a Confcommercio.



A poche ore dalla conclusione, il bilancio tra i commercianti conferma un sabato di lavoro e una seconda giornata, un po' più a rilento rispetto agli incassi di ieri. Un risultato comunque positivo, considerando il periodo di crisi del settore, conseguito anche grazie al fatto che in città ci sono moltissimi turisti. Tante le persone che non hanno perso l'occasione per fare un po' di shopping in questa due giorni di occasioni, con i negozi aperti anche alla sera.



L'evento si è svolto in sicurezza. Grazie ai commercianti i primi a rispettare e a far rispettare le misure anticovid, facendo indossare le mascherine ai clienti e mettendo a disposizione gel igienizzante. Inoltre un ruolo importante lo hanno avuto anche i numerosi steward sparsi lungo tutto il percorso che hanno fatto da controllori nei confronti di chi non indossava i presidi di protezione individuale dove non era possibile mantenere le distanze di sicurezza.



"Un ottimo risultato. - conferma Andrea Di Baldassare, presidente di Confcommercio - Gente contenta e commercianti contenti. Ci sarà una percentuale inferiore rispetto agli anni passati però è comunque una previsione positiva, a fronte delle aspettative. In un momento dove il commercio e lo shopping è nella quasi totalità su internet, questo è un segnale importante. Vuol dire che la gente ha bisogno del contatto umano, di essere consigliata. Ha bisogno di entrare nei nostri nei negozi e nelle nostre boutique ed essere felice. Questo evento ha dato una boccata d'ossigeno non indifferente ai nostri colleghi".