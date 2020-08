Coronavirus: vietato il ballo nei locali, Osella (SILB) "E' un'assurdità, ci sono assembramenti ovunque e a qualsiasi ora"

"E' una assurdità purtroppo gli assembramenti li vediamo ovunque non solo nelle discoteche".



Questo l'amaro commento di Tommy Osella, presidente provinciale settore Locali da ballo, in vista del nuovo provvedimento che sarà firmato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. Le misure sono state rese note: vietato il ballo nelle discoteche e nei locali affin, al chiuso e all'apertoi; obbligo di indossare la mascherina davanti ai locali della movida, tra le 18 e le 6.



"Se il problema sono le discoteche ce ne faremo una ragione. Abbiamo visto grandi eventi nelle grandi discoteche dove non c'era stato il rispetto delle linee guida. Quelle singole attività dovevano essere punite e non chi ha rispettato scrupolosamente tutte le misure anti-Covid. - denuncia Osella - Ci sono tanti piccoli eventi e locali, dove si balla con un numero di persone adeguato e quindi non è giusto adottare queste misure. Gli assembramenti si vedono dappertutto in questo periodo, ovunque e a qualsiasi ora, nei centri cittadini, davanti ai ristoranti, sulle spiagge e in ciclabile. Doveva essere punito chi non rispettava le regole e non tutta una categoria".