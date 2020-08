Molini di Triora: ragazzo rischia di morire per un malore, il sindaco "Salvato dal nostro defibrillatore, fare manutenzione è fondamentale"

"Avere un defibrillatore funzionante e persone che sapessero usarlo ha permesso di salvare la vita di un giovane". E' la riflessione fatta da Manuela Sasso, sindaco di Molini di Triora, un borgo della Valle Argentina dove un 20enne ha rischiato di morire per un malore, accusato mentre stava trascorrendo un pomeriggio spensierato come tanti al laghetto delle noci.



Nei paesi dell'entroterra non esistono presidi di soccorso fissi. In Valle Argentina rispetto ad altre realtà dell'entroterra da tempo hanno compreso l'importanza di attuare iniziative per prevenire e tutelare residenti e turisti in estate. Così questi paesi hanno attivato il progetto proteus (Un'ambulanza fissa per le giornate estive di maggior afflusso ndr) e incentivato la presenza di defibrillatori.



"Avere apparecchiature salvavita e soprattutto funzionanti ha fatto la differenza. - conferma il sindaco - Le associazioni e la ProLoco ci hanno donato tre defibrillatori che abbiamo acquisito e posizionato a Molini di Triora, Andagna e Agaggio. Poco tempo fa l'amministrazione che rappresento ha scelto di assumersi completamente la spesa per la manutenzione. Abbiamo affidato l'incarico a una ditta che regolarmente controlla ognuno degli apparecchi e sostituisce batterie e piastre. E' una spesa che si ripaga completamente perchè ci dà la garanzia che questi defibrillatori siano utilizzabili nel momento del bisogno, proprio come è successo ieri".



Apparecchiature salvavita funzionanti ma anche persone che sappiano come usarli. "Certo, il fattore umano è determinante. E' stata una fortuna che tra i tanti presenti ieri pomeriggio al laghetto ci fossero anche dei sanitari in vacanza, persone che sapessero cosa fare in attesa dell'arrivo dei soccorsi" - spiega il primo cittadino di Molini di Triora.



"Il ragazzo è stato tenuto in vita per 45 minuti grazie all'uso del nostro defibrillatore di paese. Un tempo necessario per portare sul posto i soccorritori. Oggi ci tengo a ringraziare chi si è adoperato subito sul posto, il personale del 118 e della croce verde di Arma di Taggia, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'equipaggio dell'elisoccorso. Grazie a ognuno di loro possiamo parlare di una vicenda che ha avuto un lieto fine e di una giovane vita salvata" - conclude Manuela Sasso.