Mobilitazione di soccorsi per uomo caduto con la mountain bike sopra Dolcedo

Mobilitazione di soccorsi sopra Dolcedo per un uomo caduto con la mountain bike. L’allarme è scattato a metà mattinata, la persona pare cosciente e non in pericolo di vita. Sul posto stanno intervenendo il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza. Il ferito si trova in una zona impervia tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso.