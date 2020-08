Sanremo: passaggi pedonali rialzati in corso Inglesi, Fabrizio Lupi risponde alla lettrice Paola

"Ho letto con vivo interesse la considerazione della signora Paola circa la presentazione di un interpellanza, da parte dei consiglieri comunali sanremesi Lombardi e Cozza di Fratelli d'Italia, sull'installazione di dossi di rallentamento in Corso Mombello". A Dirlo è Fabrizio Lupi, del dipartimento matuziano Cultura e Turismo di Fratelli d'Italia che continua: "La signora chiede di porre più attenzione a Corso Inglesi, nella zona di Piazza San Bernardo; un tratto da me percorso pochi giorni fa. Ho fatto mente locale perché, nel percorrerlo, mi era sembrato di aver rallentato più volte ma, mi sono detto, ‘magari mi sono sbagliato e ha ragione la lettrice’. Così, armato di scooter, sono andato nel tratto incriminato di Corso Inglesi.

Beh, non so se la signora usa abitualmente un camion 4x4, quindi non sente i dossi, ma dalla zona Polo Nord (civico 236) all'incrocio con Via Nuvoloni (civico 346) di dossi ne ho contati ben quattro (come da foto allegate), il che è positivo ai fini della sicurezza stradale in un tratto che, negli anni passati, ha visto una giovane ragazza perdere tragicamente la vita.

Dico questo solo ai fini di una maggior chiarezza e non per sterile polemica politico-elettorale (viste le prossime elezioni); bene hanno fatto, a mio avviso, i consiglieri Lombardi e Cozza a portare l'attenzione anche su zone centrali della città dove, contrariamente a quanto si pensa, in molti corrono soprattutto laddove sono facilitati da un senso unico".