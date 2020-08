Sanremo: discussione sui dossi in corso Inglesi, la lettrice Paola risponde a Fabrizio Lupi

"Complimenti al Sig. Fabrizio Lupi il suo humor inglese. No, non ho un Suv infatti non ho parlato da automobilista ma da pedone che si trova ad attraversare quotidianamente e più volte al giorno i 2 passaggi pedonali a destra e sinistra della Piazza, uno peraltro pericolosamente in curva. Certo lui in scooter non ha capito la pericolosità dell'attraversamento con uno specchio posto vicino ai bidoni della raccolta del vetro con zero visibilità a destra e con auto che arrivano da sinistra a forte velocità dopo che hanno rallentato per superare i dossi segnalati che sono sul rettilineo e non dove dico io con zero visibilità. Venga signor Lupi a trovarmi ed io le farò attraversare i suddetti attraversamenti pedonali e poi allora potrà esprimere un giudizio serio. Lasci l'ironia per altri argomenti. E le faccio fare anche una passeggiata sul marciapiede da piazza S. Bernardo al Polo Nord.



Paola".