Sanremo: discussione sui dossi in città, una lettrice ne sollecita l'installazione in via Dante Alighieri

“Faccio riferimento alla risposta di Fabrizio Lupi alla signora Paola, per riportare l’attenzione, visto che lo avevo già segnalato qualche mese fa, alla necessità di due dossi in via Dante Alighieri nel quadrivio fra: Via Zefirino Massa, Via Dante Alighieri, Via Borea (con traffico da e per Aurelia Bis) e Via Martiri delle Foibe. Qui ci sono due passaggi pedonali in cui i molti residenti rischiano quotidianamente la pelle. Sarebbe molto gradita la visita del signor Lupi visto che la nostra è una zona dimenticata pressoché da tutti, nonostante sia la strada che porta all’ospedale. Grazie, perché siete il mezzo che fa da tramite tra cittadini e maestranze. Daniela”.