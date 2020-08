San Lorenzo al Mare: degrado attorno alla vecchia stazione ferroviaria, la segnalazione con foto di una turista veneta

"Salve,

Sono una turista veneta in vacanza a San Lorenzo al mare in questo periodo di agosto. Purtroppo rispetto all' anno scorso ho notato un degrado e una ‘indecenza’ presente nel tratto di spiaggia sottostante la vecchia stazione ferroviaria e nei pressi della vecchia stazione ferroviaria stessa ad oggi adibita a parcheggio a pagamento (allego a tal proposito alcune foto).

Non è possibile che soprattutto quest'anno reduci da questa pandemia non ci sia una maggiore pulizia, un occhio di riguardo in più. Per non parlare del fatto che mancano le docce e quelle poche che ci sono non garantiscono il distanziamento; mancano i cestini per i rifiuti sopratutto nelle aree menzionate. Non è possibile trovare indumenti intimi in spiaggia (boxer) e una spiaggia piena di rifiuti (vedi foto)

Turisti ce ne sono... soldi ne portiamo... ma i servizi e l’igiene quest'anno scarseggiano alla grande!

Una turista veneta".