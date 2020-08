Imperia: fuoriuscita di odori nauseabondi dal depuratore, la risentita segnalazione di una lettrice

"Egregio Direttore,

da fedele lettrice desidero aggiornarla sulla situazione del depuratore: malgrado la sua pubblica segnalazione continua a spandere odori nauseabondi, ferragosto e domenica compresi, giorno e notte, anche con i portelloni chiusi!

È una situazione invivibile per chi abita nella zona ed in quelle limitrofe, visto che il vento diffonde gli odori ovunque! A questo si aggiungono i cassonetti della n.u. stracolmi per vari giorni consecutivi!

Evidentemente i politici e gli amministratori sono privi di olfatto malgrado dichiarino sui manifesti 'Imperia ci piace pulita'!

Ma non esiste un Ufficio Igiene o qualcuno che tuteli la salute pubblica?

Dopo questa segnalazione auspico che qualcosa si muova... e spero nelle prossime elezioni!

Una sua fedele lettrice".