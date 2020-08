Politica |

#alvoto – Enrico Ioculano (PD): “Serve più impegno della Regione a favore delle famiglie con figli disabili e contro la dispersione scolastica”

Nell’intervista Enrico Ioculano ha poi parlato del sostegno alla genitorialità, degli asili nido, della lotta alla ludopatia e degli interventi a favore della popolazione anziana.

“E’ assolutamente necessario abbattere la dispersione scolastica, che attualmente si attesta al 22%. Su questo la Regione può e deve intervenire, prevedendo risorse importanti, con percorsi formativi e progetti specifici”. A parlare è Enrico Ioculano, candidato al consiglio regionale nella lista del Partito Democratico a sostegno di Ferruccio Sansa Presidente, ospite della nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi. Un’altra tematica affrontata in trasmissione è stata quella dell’aiuto alle famiglie con figli disabili. “Si tratta del ‘Dopo di noi’ – ha spiegato Ioculano – Per le famiglie che hanno in casa ragazzi disabili, una delle più grandi preoccupazioni è quella di come potranno proseguire la loro vita in un progetto inclusivo ed integrato. Da qualche anno, grazie ad una Legge del centrosinistra, ci si può occupare di questi ragazzi in un percorso di coabitazione con referenti preparati. La Regione si è sempre limitata solo a distribuire fondi statali. Anche su queste tematiche serve più impegno”. Nell’intervista Enrico Ioculano ha poi parlato del sostegno alla genitorialità, degli asili nido, della lotta alla ludopatia e degli interventi a favore della popolazione anziana. Guarda l’intervista integrale:

Redazione

