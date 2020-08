Weekend di Ferragosto nella nostra provincia: gli appuntamenti e le manifestazioni per trascorrerlo al meglio

Il Ferragosto 2020 sarà ricordato come l’anno senza fuochi d’artificio e feste all’aperto per evitare assembramenti causa contagi da coronavirus. Nonostante ciò si potrà ugualmente trascorrere ore spensierate partecipando ai vari eventi messi in campo dalle amministrazioni locali e da varie associazioni.

Perché, per esempio non approfittare dei vendite straordinarie che la nostra provincia può offrire? Infatti Ferragosto è contrassegnato anche da grandi occasioni commerciali e divertimento grazie alle iniziative targate Confcommercio. Oggi a Porto Maurizio ‘ImperiAffari’ aspetta il pubblico dalle 8 alle 20 con bancarelle in via Cascione e via XX Settembre. Oggi e domani (15 e 16 agosto) ‘Saldi di gioia’ è invece l’evento che caratterizza Sanremo. Festa e occasioni commerciali domenica anche a Diano Marina con ‘DianAffari’: bancarelle, piazza del gusto, artigianato artistico e filodiffusione per le vie del centro.

Una serata di sport, fitness e ballo sarà possibile partecipando all’evento ‘2020miglia Summer Sports’ in programma domenica a Ventimiglia sul Belvedere Resentello. Gli eventi saranno a ritmo di musica e, ovviamente, nel completo rispetto delle normative in materia di sicurezza sanitaria anti Covid-19.

Musica & spettacoli

Il corpo di ballo 'Gran Casinò Sanremo' trascinerà questa sera il pubblico del Roof Garden in un coinvolgente 'Can Can Paris' che sprigionerà la più sfrenata allegria sulle note e sullo spirito del mitico Moulin Rouge. Un’invasione di ballerine, splendide ragazze, che valorizzano i costumi da avanspettacolo per rivivere le celebri atmosfere dei cabaret e del Can Can parigino. Sempre stasera a Villa Ormond l’associazione ‘Musical I Love You’ mette in scena ‘Perché Sanremo è Sanremo’, uno spettacolo con le più belle canzoni del Festival di Sanremo

Sempre a Ferragosto ad Imperia andrà in scena il cabaret con Enrico Luparia nella suggestiva cornice di Borgo Parasio. L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30.

In giro per la provincia questa sera le proposte musicali non mancano: ad Ospedaletti saranno la 'Playrace Rock Band' e il Gruppo ‘I Nuovi Solidi' ad intrattenere il pubblico in piazza San Giovanni e piazza IV Novembre. Ad Arma di Taggia in Piazza Chierotti rivivranno le atmosfere dei Queen con uno spettacolo con i sosia della famosissima band.

La voce elegante di Elisabetta Gagliardi, la classe del maestro Andrea Negruzzo al pianoforte, l'esperienza di Francesco Albertazzi all'ukulele e il groove alle percussioni di Paolo Facco sono gli elementi di sicuro successo che il ‘Super Pauer Quartet’ propone questa sera a San Bartolomeo al Mare.

Il Soprano Fiorella Di Luca e il Baritono Allan Rizzetti saranno protagonisti domenica sera a Villa Ormond di Sanremo del ‘Gran Galà dell’Operetta’. Nella splendida location riecheggeranno le melodie più amate dalle più belle operette di sempre: La Vedova Allegra, Cin-ci-là, Il Paese dei Campanelli, Al Cavallino Bianco, Scugnizza, Madama di Tebe, Il Paese del Sorriso e molte altre.

A Villa Scarsella di Diano Marina domenica andrà in scena l'Omaggio a Luciano Pavarotti, con il concerto intitolato ‘I tre tenori’. La suggestiva location sarà teatro di una vera e propria hit parade della musica vocale con uno spettacolo che non mancherà di affascinare non solo il pubblico, ma anche gli stessi protagonisti. Francesco Tuppo, Alessandro Fantoni e Dario Prola daranno vita ad uno spettacolo in cui le arie più celebri si alterneranno a melodie eseguite in forma di duetto o terzetto. Un ricco programma, composto da brani di Puccini, Verdi, Mascagni, Leoncavallo, ma anche celebri romanze da camera e da classici della canzone napoletana.



Domenica sera ad Ospedaletti il Gruppo Musicale ‘Libero Arbitrio’ darà vita ad una serata tributo alla Disco Music degli anni 70 ed 80.

‘Il giorno in cui Natura andò sposa all'Arte’ è il titolo dello spettacolo di e con Pino Petruzzelli rappresentato in forma di passeggiata per vicoli del Centro storico di Dolceacqua nella serata di domenica.

Escursioni & Passeggiate

Sono due le proposte per la giornata odierna. Iniziamo da Bordighera dove a partire dalle 16.30 inizierà una facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet. Il ritrovo è fissato davanti all'ufficio Iat. Appuntamento all’alba al Passo del Ginestro (Cesio) per un’escursione dal Passo del Ginestro al Pizzo d’Evigno accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli.

Domenica il ritrovo è fissato al parcheggio del Colle di Nava per un’escursione nell’Anello dei Forti del Colle di Nava. Mentre ci si dovrà trovare a Realdo alle 8 per un’escursione di circa 6 ore nell’anello del ‘Pin’ in Valle Argentina.





Per conoscere con esattezza orari e luoghi degli eventi proposti e visionarne altri consultare l'Agenda Manifestazioni.