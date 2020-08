Sanremo: oggi e domani Saldi di Gioia, una 15ª edizione in sicurezza con gli steward

Si apre all'insegna della sicurezza la due giorni di Saldi di Gioia a Sanremo. Puntuali e apprezzati i controlli degli steward in centro città dove oggi ha preso il via la manifestazione commerciale, giunta quest'anno alla 15ª edizione, organizzata dal Comune di Sanremo e da Confcommercio.

La novità di quest'anno sono state proprio le misure anti Covid-19. Nella giornata di ieri sono stati posizionati numerosi cartelli tradotti in più lingue per informare le persone sull'importanza di rispettare le distanze e indossare la mascherina. A vigilare sull'andamento in sicurezza della manifestazione ci hanno pensato anche 6 steward, identificabili da una pettorina giallo fluo. A loro il compito di vigilare e intervenire qualora ci fossero persone senza mascherina, nella condizione di non poter rispettare le distanze di sicurezza.

Saldi Di Gioia, prevede negozi aperti, dalle 9 alle 22 (Le attività aderenti alla manifestazione ndr) con gli operatori commerciali che esporranno la merce all'esterno dei propri esercizi. La manifestazione coinvolgerà: via Matteotti, corso Mombello (parte alta, lato ponente), via Palazzo, via Cavour, via Carli, via Corradi e parte di piazza Eroi Sanremesi.