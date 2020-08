Imperia: 70enne muore per cause naturali in una camera d'albergo, interviene la Polizia

Un uomo di 70 anni è deceduto nella notte in una camera di albergo a Imperia. A dare l'allarme questa mattina è stato il personale della struttura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma per l'anziano non c'era più niente da fare ed è stato richiesto l'intervento del medico legale.

E' intervenuta anche una pattuglia della Questura per acclarare quanto successo. Il 70enne era noto alle forze dell'ordine, disoccupato e ufficialmente senza fissa dimora. Contestualmente all'accaduto è stato informato il magistrato di turno. L'aziano è morto per cause naturali.