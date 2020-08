Ferragosto a Diano Marina: il bilancio della polizia locale, 62 persone controllate e 8 asciugami requisiti

Nel weekend di Ferragosto la polizia locale dianese, su disposizione del Sindaco Giacomo Chiappori, ha reso operativo un programma di misure preventive sull'intera costa marittima in relazione al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Otto uomini diretti dal Comandante Franco Mistretta, hanno perlustrato il litorale focalizzando l'attività di prevenzione sul rispetto delle norme antivirus.



Sono state controllate 62 persone e sono stati requisiti 8 asciugamani definiti come “segnaposto”. Sotto il fronte ecologico sono stati impiegati anche due ispettori ambientali della Kronos che hanno controllato le postazioni di raccolta rifiuti a bordo di una moto da enduro. In particolare la vigilanza si è concentra nelle zone periferiche della città in quanto vi è il sospetto che ignoti trasportino rifiuti da Imperia.