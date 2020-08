Dopo tanti giorni di aumento dei casi di positività al Covid-19, finalmente oggi non se ne registrano nel Principato di Monaco, con il bilancio che si attesta quindi a 146 persone colpite dal Coronavirus.

Rimangono due i pazienti ricoverati all’ospedale Principessa Grace mentre non si registra nessuna guarigione, per un totale di 114 pazienti guariti. Sono 13 i pazienti seguiti a casa, in sorveglianza attiva.