CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 15 agosto

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Aspettando la riapertura delle sale si può vedere QUI l'attuale programmazione del Roof dell'Ariston in streaming



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso

Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- BOMBSHELL – ore 21.15 – di Jay Roach - con Nicole Kidman, Charlize

Theron, Margot Robbie, Kate - McKinnon, Allison Janney – Biografico/Drammatico - "Ispirato a una storia vera, racconta l'incredibile storia delle donne che hanno spodestato Roger Ailes, l'uomo che ha contribuito a creare il più potente e controverso impero dei media di tutti i tempi, Fox News…”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

Chiuso



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE - 21.15 – di Jennifer Lee, Chris Buck - con le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano, Paolo De Santis, Idina Menzel - Animazione/Avventura/Commedia - "La Regina Elsa, la Principessa Anna, Kristoff e Olaf si addentrano nel cuore della foresta incantata per scoprire la verità su un antico mistero del regno di Arendelle, l'unica speranza per salvare il regno e i suoi cittadini dalle forze implacabili della natura…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- EMMA – ore 21.15 – di Autumn de Wilde - con Anya Taylor-Joy, Bill Nighy, Callum Turner, Mia Goth, Josh O'Connor, Chloe Pirrie – Commedia/Drammatico - "Emma Woodhouse è una giovane donna bella, intelligente e un pò viziata, molto lontana dall'idea dell'amore romantico. La ragazza non mostra infatti alcun interesse sentimentale per gli uomini che incontra, ma ama combinare matrimoni per gli altri. Emma commetterà alcuni errori importanti dettati dalla sua inesperienza e si troverà a vivere relazioni sbagliate e compiere passi falsi per trovare l'amore che invece è sempre stato davanti a lei…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it