Taggia: pavimentazione irregolare, transennata porzione del cimitero a scopo precauzionale

Un piccola porzione del cimitero di Taggia è stata interdetta a scopo precauzionale. Il Comune ha fatto transennare l'area antistante gli ossari del Gruppo B6, B8 e B10 e i loculi del Gruppo B7 e B9 anno 2000.

La vicesindaco Chiara Cerri ha firmato l'ordinanza per interdire l'area in seguito alla segnalazione giunta dal necroforo. La pavimentazione risulta sconnessa, si è assestato il finto porfido usato un potenziale pericolo per gli avventori.



C'è il rischio che qualcuno possa farsi male prendendo ad esempio le scale per raggiungere i propri cari. L'area interdetta è di circa una ventina di metri, lungo gli ossari e loculi e sarà oggetto di approfondimento in tempi rapidi.