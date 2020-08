Sanremo: cambio della guardia alla Capitaneria di Porto, per la prima volta la guida affidata a una donna

Per la prima volta alla guida della Capitaneria di Porto di Sanremo ci sarà una donna, il tenente di vascello Carmela D'Abronzo. L'addio dell'attuale comandante Giorgio Coppola è stato ufficializzato questa mattina, durante la cerimonia in piazzale Vesco, per la Festa dell'Assunta.



Coppola andrà a ricoprire un importante incarico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mentre la nuova comandante arriva dalla Capitaneria di Porto di Livorno.



"È una giornata dal significato intenso per il ricordo dei caduti. Ma credo che ha un particolare significato visto che il comandante della Guardia Costiera andrà ad un altro incarico. - ha detto il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri - Per questo vorrei ringraziarlo così come i suoi uomini e tutte le forze dell'ordine con i quali c'è uno splendido rapporto di lavoro e amicizia. Grazie per quello che fate ogni giorno".



"Voglio ringraziare il Sindaco per le sue parole. - ha detto subito dopo il tenente di vascello, Giorgio Coppola - Approfitto della situazione per ringraziare tutte le autorità che hanno dato risposte sempre importanti alla guardia costiera durante il mio comando. Sanremo mi ha dato tanto e vado via con qualche pelo bianco in più ma è dovuta alla crescita professionale che ho avuto. Un grazie anche alle associazioni che non potranno esserci durante la cerimonia, ma sappiate che siete importanti".



Infatti, nel rispetto delle norme anti Covid-19, non si potrà svolgere la suggestiva cerimonia che sancisce il passaggio di consegne tra i due militari al comando. Per formalizzare l'arrivo della nuova comandante in carica dal 28 agosto, è stato già organizzato un momento privato presso il Forte di Santa Tecla.