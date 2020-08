Sanremo: eccesso di velocità, lettore denuncia "Situazione insostenibile in via Pietro Agosti"

Un nostro lettore Alberto Cirone ci scrive per denunciare il problema dell'eccesso di velocità anche su via Pietro Agosti a Sanremo.



"La situazione traffico in media via Agosti è divenuta insostenibile. Il paradosso è che l'Aurelia bis ha misuratori di velocità, mentre via Agosti è usata come sprint finale libero. Penso che ci abitino abbastanza persone per fare un dosso o posizionare un rilevatore di velocità. Si segnala ulteriormente la situazione, ricordando che i residenti dei palazzi pagano i passi carrai al comune oppure si levi sto balzello. Non si può sentire che mettono i dossi a monte Bignone e qui nulla. Mi domando a chi si debba porre la questione. All"Arpal? In modo da bloccare tutto con pannelli antirumore, rilevatori dell'inquinamento acustico?".