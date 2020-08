Sanremo: alta velocità in via Lamarmora e nessuna protezione per i pedoni, la denuncia di un lettore

Il nostro lettore Adriano Albano chiede un intervento del Comune per limitare la velocità anche in via Lamarmora.



"Mi voglio anche io inserire nella proposta dell'attraversamento pedonale in corso Mombello. Abito in via Lamarmora, oltre le case popolari, per raggiungere l'abitazione è necessario percorrere un tratto di strada, di fronte al distributore di benzina, in salita a doppio senso senza marciapiede e nessuna protezione per i pedoni. La strada è continuamente percorsa da auto in salita e in discesa. Tutto questo rende il percorso, estremamente pericoloso soprattutto per le persone con disabilità. Con la speranza che la politica guardi con attenzione, anche le periferie della città".