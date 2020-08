Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 15 e domenica 16 agosto in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 15 AGOSTO

SANREMO



9.00. Saldi di Gioia a cura di Confcommercio Sanremo. Centro città, anche domani



9.30 & 11.00. Festa dell’Assunta: breve cerimonia con posa di una corona di alloro al Monumento al Marinaio in piazzale Vesco (h 9.30) + solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo al Santuario della Madonna della Costa (h 11)



17.30-18.30. Inaugurazione della personale di Davide Ausenda dal titolo ‘Ti appartieni’ a cura di Sophia Radici. Pizzeria Nando di via Gioberti, visitabile sino al 15 settembre

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

19.00-20.00. Open Beverage a cura di Cuvage nei bar di sala Slot e sala Privata del Casinò Municipale (sabato e domenica di agosto)

20.30. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura degli ‘Italian Sgraffiati’ in via Gioberti

21.30. Tributo al Festival ‘Perché Sanremo è Sanremo’ a Villa Ormond, prenotazioni QUI

22.00. Can Can Paris: spettacolo del Corpo di ballo ‘Gran Casinò Sanremo’ per rivivere le celebri atmosfere dei cabaret e del Can Can parigino. Roof Garden del Casinò municipale

IMPERIA



8.00-20.00. 'ImperiAffari': bancarelle di negozianti e ambulanti con offerta di imperdibili occasioni commerciali, tanto divertimento, musica e opportunità di ristoro nei bar. A cura di Confcommercio. Via Cascione e via XX Settembre a Porto Maurizio

21.30. Per ‘Teatro a mare’, spettacolo di cabaret con Enrico Luparia. Piazza della Croce, Borgo Parasio

VENTIMIGLIA



10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)



18.00. ‘Non solo Spiaggia 15’: Corrado Ramella e Diego Rossi presentano il libro ‘Alpi azzurre’ (ed. Fusta). Sede della SOMS in via della Pace di Grimaldi Superiore, ingresso libero

BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Stretch & Flex (h 9.15) + Full Body Attack (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio

16.30. Facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (7 euro). Ritrovo davanti all'ufficio Iat di Bordighera, info 338 1375423 (tutti i sabati fino al 5 settembre)



18.00. Visita guidata in Villa Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani nel centro storico, info al numero 0184 265556

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Ninja Kids. Giardini Pubblici sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Trocadero

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. Concerto della pianista, compositrice e arrangiatrice Veronica Rudian. Musiche di Veronica Rudian. Giardini Lowe, ingresso ad offerta libera a favore della Protezione Civile di Bordighera

OSPEDALETTI

8.00-19.00. 'Mercatino dell'antiquariato, collezionismo e modernariato' a cura di Eventi Free e Antico Doc. Corso Regina Margherita

21.30. Per 'Note di agosto': intrattenimento musicale della 'Playrace Rock Band' (piazza San Giovanni) e del Gruppo ‘I Nuovi Solidi' (piazza IV Novembre)

TAGGIA ARMA

21.30. Concerto del gruppo musicale ‘The Queen Tribute Band’: spettacolo con i sosia della famosissima band con i costumi originali di Freddy Mercury. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30. Per ‘È ancora estate…’, musica live in chiave acustica con Elisabetta Gagliardi e il ‘Super Pauer Quartet’. Torre Santa Maria

ENTROTERRA

BADALUCCO

21.00. Per Open Air Cinema, cent’anni di Alberto Sordi: proiezione film ‘I Vitelloni’ di Federico Fellini. Giardin du Prevostu



CESIO



5.30. Escursione dal Passo del Ginestro al Pizzo d’Evigno all’alba accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo al Passo del Ginestro, info 347 6006939

DIANO CASTELLO

21.00. Per 'Castello in Musica', intrattenimento musicale in piazza Quaglie, via Marconi e piazza Mari



DOLCEACQUA



19.30. ‘Il Pianista’ a cura della Fondazione Garaventa di Genova. Piazza Mauro, entrata libera

REZZO



21.15. Per la Rassegna annuale ‘Itinerari Organistici tra Liguria e Piemonte’, concerto d’organo del M° Enrico Viccardi, docente d’Organo alla Scuola diocesana di musica sacra ‘Dante Caifa’ di Cremona. Chiesa di Nostra Signora Assunta in frazione Cenova, ingresso libero con mascherina

TRIORA



11.00. ‘Bosco terapia’ con Antonio D’Andrea e Karln. Passeggiata benefica nel bosco, un’immersione nella natura come medicina naturale

FRANCIA

NICE



20.00 & 21.30. Nice Classic Live: Tribute to Radiohead (h 20) + Carte blanche à Laurent de Wilde – piano jazz (h 21.30). Musée Matisse, Avenue des Arènes de Cimiez 164 (più info)



Musei e Biblioteche

Sanremo

- 9.00-12.00. Apertura della Piccola Biblioteca della Pigna sita in piazza Capitolo 5 (martedì h 15/18 e il sabato h 9/12)

Imperia

- 17.00-22.00. Apertura del M.A.C.I. a Villa Faravelli, info 0183 297927 (tutti i sabati di luglio e agosto)

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

- 9.00-12.30. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

Bordighera

- 9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

- 13.00.17.00. Apertura del Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Via Romana 39 (martedì e giovedì h 9/13, sabato h 13/17), info 0184263601

Diano Marina

- 9.00-13.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani. Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)





DOMENICA 16 AGOSTO

SANREMO

9.00. Saldi di Gioia a cura di Confcommercio Sanremo. Centro città, anche domani

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

19.00-20.00. Open Beverage a cura di Cuvage nei bar di sala Slot e sala Privata del Casinò Municipale (sabato e domenica di agosto)

21.30. Concerto lirico ‘Gran gala dell’Operetta’ Villa Ormond. Prenotazioni QUI

IMPERIA

21.15. Spettacolo per famiglie dal titolo ‘La Nave Fantasma’ a cura dei Due Clown di Passaggio. Banchina Aicardi in Calata Cuneo

VENTIMIGLIA

10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)

18.30-23.30. ‘2020miglia Summer Sports’: serata di sport, fitness e ballo al Belvedere Resentello e sul lungomare Oberdan (più info)

BORDIGHERA



9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Olistic Training (h 9.15) + Cardio Dance (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Skateboard sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Lido

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.45. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Mega Baby Dance alla Rotonda di Sant’Ampelio

OSPEDALETTI

21.30. Spettacolo teatrale 'Terremoto sui tacchi' a cura di Cioè Promotion di Giorgia Brusco. Auditorium Comunale, ingresso libero sino ad esaurimento posti

TAGGIA ARMA

8.00-18.30. Mercatino dell’antiquariato e collezionismo che proseguirà fino a ottobre ogni terza domenica del mese. Ex mercato coperto a Taggia

20.30. Giochi Gonfiabili in tutta sicurezza con assistenza utenti: un'arca attrezzata con scivoli, castelli e percorsi gonfiabili per il divertimento di tutti i bambini. Piazza Santissima Trinità, ingresso gratuito



21.30. Concerto del Gruppo Musicale ‘Libero Arbitrio’ con tributo alla Disco Music degli anni 70 ed 80. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.15. Per Cinema all'aperto, proiezione film ‘Il Libro della Giungla - Alice attraverso lo specchio’. Piazza Ughetto

DIANO MARINA



8.00-24.00. ‘DianAffari’: giornata delle grandi occasioni, ma anche di musica, artigianato artistico e sapori tradizionali. Evento organizzato dalla Confcommercio. Vie e piazze cittadine



9.00-10.00. Lezioni di FeetUp Training al Parco di Via Rossini, prenotazione al 340 7901404

21.30. ‘I Tre Tenori - Omaggio a Luciano Pavarotti’: concerto dedicato all'indimenticabile tenore modenese. Villa Scarsella (15 euro), info 338 1118108 (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO



21.00. Riccardo Sasso presenta ‘Revolution 9’, le innovazioni dei Beatles. Giardin du Prevostu

BORGOMARO

21.15. Concerto di musica sacra con il mezzosoprano Valeria Mela accompagnata al pianoforte dal maestro Marco Cecchinelli. In programma brani sacri di G. Verdi, di G.B. Pergolesi, di G. Rossini, di C. Saint Saens, ecc. Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate, ingresso libero

DOLCEACQUA

19.00 & 21.00. ‘Il giorno in cui Natura andò sposa all'Arte’ di e con Pino Petruzzelli: spettacolo rappresentato in forma di passeggiata nel borgo di Dolceacqua. Partenza da Piazza Mauro alle ore 19 e alle ore 21



PORNASSIO



8.30. Escursione nell’Anello dei Forti del Colle di Nava accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo presso il parcheggio del Colle di Nava, info 347 6006939

TRIORA



8.00. Escursione di circa6 ore nell’anello del ‘Pin’ in Valle Argentina accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Realdo, info e prenotazioni 391 1042608



10.30. Visita guidata nol contro storico a cura di Raffaella Asdente con partenza all'entrata del borgo

17.00. Convivio sulle erbe con Karin Rauer e Antonio D'Andrea. Alla scoperta delle erbe attraverso tra aromi, profumi, Ortica e Alloro

18.30. ‘Ca’ di spiriti’: aperiteatro. Un viaggio alla scoperta di Triora nel periodo della caccia alle stregh



Musei e Biblioteche

Imperia

- 17.00-22.00. Apertura di Villa Grock e del Museo del Clown (tutte le domeniche di luglio ed agosto). Villa Grock in via Fanny Roncati, info 0184/544633

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

- 21.00-23.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)



