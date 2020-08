Minigolf: i risultati del 'Trofeo d'Estate' disputato ieri sera sulle piste di San Romolo

Si è svolto ieri sera il tradizionale Trofeo d’Estate di Minigolf organizzato dal Minigolf Sport Club San Romolo, dedicato esclusivamente al pubblico di principianti, residenti e turisti di tutte le età. Sul campo di San Romolo si sono cimentati oltre trenta iscritti, nelle quattro categorie previste. Sotto i premiati per ogni categoria.

Categoria BAMBINI (fino a 13 anni):

1° classificato: FRANCIA Fabio

2° classificato: FERRIGNO Filippo

3° classificato: BLANCARDI Ettore



Categoria RAGAZZI (da 14 a 18 anni):

1° classificato: ROBALDO Matteo

2° classificato: BUQUICCHIO Samuele

3° classificato: BASTITA Davide

Categoria ASSOLUTA MASCHILE:

1° classificato: MARFORIO Luca

2° classificato: RABALDO Mario

3° classificato: PRAMAGGIORE Umberto

Categoria ASSOLUTA FEMMINILE:

1° classificata: PASSERONE Laura

2° classificata: NESETTI Francesca

3° classificata: MASSAFERRO Alice

Gli organizzatori, estremamente soddisfatti per l’ottima riuscita dell’evento, sono particolarmente grati a tutti i partecipanti, senza i quali non sarebbe stato possibile dare vita ad una così piacevole serata di divertimento e sport, e ai numerosi volontari tesserati FIGSP della MSC San Romolo, che con la loro presenza sul campo hanno fornito supporto e dispensato consigli tecnici a tutti gli iscritti.

Inaugurato quasi trent’anni fa, nel luglio del 1992, è composto da 18 buche su un percorso decisamente articolato, immerso tra le ombrose fronde del bosco e nel totale rispetto della natura, tanto che è stato costruito anche un ponte in legno, per non danneggiare le radici dei castagni secolari. Presso la sede del Club si possono noleggiare mazze e palline e tra una partita e l’altra è sempre possibile rilassarsi sulla vicina terrazza bar. Il campo di Minigolf di San Romolo costituisce, dunque, una fantastica alternativa alle affollate spiagge della costa e alla calura delle vie cittadine, per passare una piacevole giornata di divertimento e sport immersi nella natura insieme alla famiglia ed agli amici.

Chiunque fosse interessato ad avvicinarsi e praticare questo sport può chiedere informazioni all’indirizzo e-mail mscsanromolo1992@gmail.com oppure lasciare il proprio recapito (per essere ricontattato dalla segreteria) presso il Ristorante Dall’Ava in Strada al Prato 1.