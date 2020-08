Al Molo 8.44 nel weekend di Ferragosto proseguono gli spettacolari saldi per una speciale #shoppingexperience

Vivi una shopping experience in relax, per avere sempre outfit alla moda a prezzi adatti a ogni tasca.

Da sabato 1 agosto sono partiti gli speciali saldi estivi: il Molo 8.44 di Vado Ligure coccola i suoi clienti con un mese di offerte sensazionali compreso il weekend di Ferragosto che sta per arrivare.

Quest’anno, ancora di più, il motto “aperti all’aperto” diventa importante: il Molo non è un centro chiuso, si può infatti passeggiare all’aria aperta e godere della comodità di avere tanti negozi nel medesimo luogo.

“Una shopping experience in sicurezza: vogliamo farvi sentire tranquilli e tutelare tutti i lavoratori presenti al Molo, perciò abbiamo predisposto tutte le misure di sicurezza necessarie. Grazie alla sua posizione facilmente raggiungibile e all’ampio parcheggio, anche la mobilità non sarà un problema” spiegano dal Molo.

I nostri shop vi aspettano con prezzi ribassati su articoli di ogni genere, a cominciare da quelli del settore sportivo, abbigliamento e calzature per uomo, donna e bambino. Al Molo potete trovare Decathlon, Conbipel, Conte, Factory Outlet, Fiorella Rubino, Den Store, H&M, Guess, Motivi, Please, Jack and Jones, Takko Fashion e Terranova.

Tutti i punti vendita dello shopping center più grande della regione Liguria, il solo dove l’esperienza delle compere si unisce a momenti conviviali, propongono fino a fine agosto svendite da capogiro.

L’importanza di avere un sacco di scelta anche nella categoria tempo libero (per attività fuori porta grazie alla varietà di sport che si possono effettuare), la posizione del centro commerciale, (vicino a Savona e al Porto) e un luogo dove eventualmente pranzare e cenare fanno dello shopping center un luogo all’avanguardia.

Molo 8.44

Via Montegrappa, 1,17047 Vado Ligure SV

Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 20.00

