Taggia: parcheggi e aiuole della stazione nel degrado, il consigliere Napoli presenta interrogazione urgente

“Quelle aiuole sono un pessimo biglietto da visita per chi arriva a Taggia”, la denuncia scattata su Facebook è stata raccolta da Luca Napoli, consigliere comunale de “Il passo giusto” che ha presentato un’interrogazione urgente.



Al centro della discussione lo stato di incuria che caratterizza le aiuole intorno alla stazione ferroviaria. Le foto pubblicate non lasciano spazio a interpretazioni. L’esponente della minoranza consigliare ha deciso di portare la problematica all’attenzione del sindaco Mario Conio e dell’assessore all’ambiente Lucio Cava.



“Dal 2017 il Comune di Taggia, attraverso una convenzione con RFI, ha acquisito tutte le aree verdi e i parcheggi limitrofi alla stazione ferroviaria. - spiega Napoli - Lo stato di abbandono di queste aree risulta essere un pessimo ‘biglietto da visita’ per i numerosi turisti che hanno scelto il nostro territorio per passare le loro vacanze”.



“Si tratta di una situazione nota - aggiunge - i pendolari che quotidianamente usufruiscono delle aree di parcheggio, da tempo segnalano problemi di pulizia e decoro. Inoltre non dobbiamo dimenticare che su quell'area insistono anche alcune attività commerciali, meritevoli come tutte le altre realtà imprenditoriali cittadine, di avere garantiti ordine e pulizia nei pressi dei loro esercizi”.



“Quello spazio non può rimanere in questo stato di abbandono. Ho chiesto che nel prossimo consiglio comunale a settembre, vengano date delle risposte e magari indicate quali soluzioni vorrà attuare il Comune per risolvere questa annosa problematica sotto gli occhi di tutti” - conclude il consigliere de ‘Il Passo Giusto’.