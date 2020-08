Regionali: Forza Italia, incontro tra il coordinatore nazionale dei giovani Marco Bestetti e Filippo Bistolfi

Marco Bestetti, coordinatore nazionale dei Giovani di Forza Italia e stretto collaboratore di Silvio Berlusconi, ha incontrato nel tardo pomeriggio di ieri, a Ventimiglia, il vicecoordinatore regionale del partito, Filippo Bistolfi. In collegamento telefonico è intervenuto anche il coordinatore regionale Carlo Bagnasco. Presenti, tra gli altri, il coordinatore regionale dei Giovani azzurri Angelo Dulbecco, il direttore dell’ufficio di European Democrat Students ed executive officier del movimento giovanile del PPE Francesco Sismondini, il coordinatore cittadino del movimento giovanile Davide Longordo e i coordinatori cittadini del partito, Gabriele Amarella e Marco Agosta.

“È stata una visita amichevole e graditissima - dichiara Bistolfi -. Marco Bestetti rappresenta infatti un punto di riferimento importantissimo dentro Forza Italia”. Nel corso dell’incontro si è parlato anche di elezioni regionali: “Col coordinatore regionale Carlo Bagnasco stiamo lavorando insieme a Marco per poter contare sulla presenza del Presidente Berlusconi in Liguria durante la campagna elettorale e per poterlo avere anche a Ventimiglia”. Grande interesse da parte di Bestetti, inoltre, per il progetto di aggregazione dell’area moderata che ha preso forma in terra ligure e che, dice Bistolfi, “rappresenta un laboratorio d’avanguardia da esportare a livello nazionale. Forza Italia è in crescita e in Liguria, grazie al lavoro del coordinatore Carlo Bagnasco, si sta riorganizzando sul territorio coinvolgendo un numero sempre crescente di persone”.