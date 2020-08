Marco Scajola alla cerimonia di commemorazione delle vittime del crollo del Ponte Morandi

Oggi Marco Scajola ha partecipato alla cerimonia di commemorazione delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Sulla sua pagina Facebook ha commentato: "Sono passati due anni da quel tragico 14 agosto 2018. 43 vite perse in pochi minuti sotto il crollo del Ponte Morandi. Un dramma che oggi commemoriamo e che portiamo e porteremo sempre nei nostri cuori, perché quanto accaduto non può e non deve essere mai dimenticato! Una tragedia che non doveva succedere, che ha mostrato in maniera tremenda la debolezza, l’incompetenza del sistema Stato in questo Paese. Faccia la Magistratura il suo corso per accertare tutte le responsabilità, ma il fallimento della politica degli ultimi vent’anni è già stato scritto. Il nuovo ponte di Genova, se da una parte non potrà mai cancellare quanto avvenuto, dall’altra sia da esempio di come in Italia si possano e si debbano fare le cose!".