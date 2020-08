Bordighera: scuola e accordo con Villa Palmizi, Trucchi "Spiace che l'opposizione non sia stata informata della vicenda"

Giuseppe Trucchi, consigliere comunale di "Semplicemente Bordighera" interviene sull'accordo con l'Istituto Villa Palmizi per la sistemazione di aule per l'inizio dell'imminente anno scolastico 2020/2021.

"Il raggiungimento di questo obiettivo mi rende particolarmente soddisfatto prima di tutto perchè sarebbe una risposta importante ai bisogni e alla sicurezza dei bambini e delle loro famiglie e poi anche perchè tutto è nato da un nostro suggerimento fornito al Sindaco circa un mese fa durante una commissione consigliare. - commenta il consigliere comunale Giuseppe Trucchi - Spiace solamente che anche in questa occasione, e ormai questo comportamento sta diventando la cifra abituale della maggioranza che governa Bordighera, le forze di opposizione che pure erano state le propositrici della operazione non siano state tenute minimamente informate dell'evolversi della vicenda".



"Mentre in Comuni vicini a noi come Sanremo vengono attivate Commissioni su temi importanti per la città, a Bordighera non si ha nemmeno la delicatezza di informare la opposizione sullo svolgersi di decisioni che riguardano tutti. - conclude Trucchi - Avremmo anche altri importanti suggerimenti da dare al Sindaco sulla gestione del problema scuole che appare in questo periodo di eccezionale delicatezza. Chissà se è interessato?"