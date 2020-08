Liguria: misure a sostegno degli agricoltori, c'è tempo fino a settembre per un contributo a fondo perduto fino a 7.000 euro

Regione Liguria, tramite la misura 21 del PSR, aprirà un bando che consentirà di fornire a ogni imprenditore un contributo a fondo perduto fino a 7.000 euro. "Grazie ad un incessante lavoro di CIA, che durante il periodo emergenziale non ha mai smesso di lavorare sodo per gli Agricoltori" - affermano da CIA Imperia.

La dotazione di 6 milioni e 193.000 euro sarà poi incrementata di un ulteriore milione di euro. "Gli uffici CIA predisporranno da settembre domande di sostegno per la misura 21 a tutti gli associati che si affidano ai nostri uffici per la tenuta della contabilità. - annunciano da Imperia - Per tutti gli altri, invece, la CIA è a disposizione per la predisposizione delle domande, fino al termine perentorio delle ore 12 del 30 settembre 2020 (stiamo lavorando per una proroga)".



Per stilare la graduatoria della misura 21 saranno confrontati il primo semestre del 2020, con quello del 2019, e in base alla perdita di fatturato che dovrà raggiungere almeno il 30% e 2.000 euro in valore assoluto, saranno finanziate tutte le aziende possibili fino a esaurimento dei fondi. "Condizioni: già attiva dal 01/01/2019- tenere la contabilità IVA- possedere un fascicolo aziendale (si può costituire anche ora). Saranno erogati da un minimo di 2.000 a un massimo di 7.000 euro. La domanda è cumulabile con il contributo art.25 erogato dall'Agenzia delle Entrate. Per maggiori info contattare i nostri uffici. Si ricorda della chiusura dal 17 al 21 Agosto" - concludono da CIA Imperia.