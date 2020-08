Sanremo: intenso lavoro per la Polizia locale nella settimana di Ferragosto, denunce per alcol a minori

Nella settimana di ferragosto la Polizia Locale ha svolto una serie di controlli su tutto il territorio comunale. L’attenzione è stata rivolta al rispetto delle misure prescritte per l’emergenza epidemiologica e a tutte le criticità tipiche della stagione: sicurezza della circolazione stradale, utilizzo regolare degli spazi comuni, rispetto delle regole nella somministrazione degli alcolici, ecc.

È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata un cittadino di origine marocchina che guidava con tasso alcolico oltre il limite consentito dalla legge. È stato eseguito un intervento su un altro soggetto marocchino che, in stato di evidente alterazione alcolica, molestava i passanti e fermava le auto davanti al casinò municipale. Accompagnato presso gli uffici del Comando è stato denunciato in quanto irregolare sul territorio dello Stato, sanzionato per lo stato di ubriachezza e sottoposto a ordine di allontanamento per 48 ore.

In un controllo presso un pubblico esercizio del centro cittadino, frequentato da giovanissimi, è stato accertato che la titolare aveva servito alcol a minore di anni 18, pertanto è stata contestata la violazione (da 250 a 1.000 euro) e il verbale sarà trasmesso in Prefettura per un’eventuale sospensione della licenza.

Durante un posto di controllo nella zona di Villa Spinola sono state accertate: 8 violazioni ai veicoli a due ruote per silenziatori alterati, uno per aver prodotto rumori molesti dal modo di guidare il veicolo, due per aver omesso l’uso della cintura di sicurezza e tre per mancanza dei documenti di circolazione e di guida.