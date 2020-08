Sanremo: auto tampona uno scooter in corso Imperatrice, giovane lievemente ferita e traffico in tilt (Foto)

Incidente stradale, questa mattina in corso Imperatrice a Sanremo. Due giovani, una alla guida di un'auto e l'altra su uno scooter, sono entrati i contatto.

Dai primi rilievi della Polizia Municipale sembra che l'auto abbia tamponato lo scooter che si era fermato ad un passaggio pedonale per far attraversare una persone. Lo scooter, a seguito dell'impatto è volato in avanti disarcionando la giovane conducente che è finita sull'asfalto.

E' intervenuta l'ambulanza che l'ha trasportata in ospedale ma, fortunatamente, sembra non essere in gravi condizioni. Sotto shock la conducente dell'auto che è stata tranquillizzata dai familiari subito accorsi sul posto. Prontamente intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha provveduto ai procedere ai rilievi del caso.