Rocchetta Nervina: anziano si sente male sul sentiero verso i 'Laghetti', mobilitazione di soccorsi ma alla fine rientra in paese sulle sue gambe

Mobilitazione di soccorsi, poco dopo le 15 nella zona di Rocchetta Nervina, per il malore di un anziano sul sentiero che porta ai ‘Laghetti’.

Secondo i primi riscontri, infatti, l’uomo si è sentito male e, chi era con lui ha subito allertato la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Azzurra, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino.

E’ stato allertato anche l’elicottero ‘Grifo’, poi fatto rientrare. L'uomo è rientrato in paese sulle sue gambe e ora verrà visitato per poi essere portato in ospedale per i controlli del caso.