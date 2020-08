Oggi a Genova il secondo anniversario del ponte 'Morandi': cerimonia alle 10.30 e fiaccolate alle 21

Nel secondo anniversario del crollo di Ponte Morandi, questa mattina alle 10.30 si svolgerà la cerimonia di commemorazione insieme al comitato Parenti vittime del Ponte Morandi, i soccorritori e le autorità nella nuova radura dei 43 alberi. La cerimonia di scoprimento della targa con i nomi delle vittime si terrà alle 15 a Palazzo Tursi.

Questa sera, invece, dalle 21 partiranno 3 fiaccolate dei cittadini da piazza Masnata a Sampierdarena, davanti alla biblioteca di Castello Foltzer a Certosa e a Cornigliano sul ponte Pieragostini per arrivare alla nuova radura dei 43 alberi tra via Porro e via Fillak.