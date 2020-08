Sanremo: un pannello pubblicitario dei due Lions natuziani per dare il benvenuto a tutti i turisti (Foto)

Splendida iniziativa dei due Lions Club di Sanremo, organizzata dai Presidenti Roberto Pecchinino (Sanremo Host) e Gianni Ostanel (Sanremo Matutia). Da oggi pomeriggio chi arriva nella città dei fiori, da via Padre Semeria, troverà un grande pannello pubblicitario, che porge il benvenuto a tutti i soci Lions del mondo e ai turisti che arriveranno a Sanremo, per vacanze o shopping.

"In accordo con il Presidente del Lions Club Sanremo Matutia Gianni Ostanel - spiega il Presidente Pecchinino del Lions Club Sanremo Host - abbiamo pensato di dare il benvenuto nella nostra città, installando su un pannello pubblicitario un saluto di 'Benvenuti a Sanremo'. Credo che sia il primo cartello della Città che porge un saluto di augurio ai turisti che arrivano a Sanremo. Per i soci del Lions International, che arriveranno da via Padre Semeria, sarà per loro una piacevole sorpresa, vedere che i Lions Club della città con il Leo Club Sanremo, porgono il loro Benvenuto, con logo Lions e la scritta, che ci contraddistingue a livello mondiale 'We serve'."

"Un piccolo sacrificio economico - continua il Presidente Pecchinino - che intende far capire quanto siamo vicini ai turisti e a tutte le categorie commerciali, e anche per dare il nostro 'Buon Ferragosto' a chi viene in visita in questi giorni a Sanremo".