Sanremo: ipotesi commissioni ad hoc per Puc, Palazzetto dello Sport e restyling di porto vecchio

Alla ripresa dei lavori dopo agosto il lavoro della politica matuziana potrebbe vedere la nascita di nuove commissioni dedicate ai macro progetti messi in cantiere dall’amministrazione Biancheri.

L’idea è emersa durante l’ultima riunione della seconda commissione presieduta dal consigliere comunale Umberto Bellini. È stato il consigliere leghista Daniele Ventimiglia ad avanzare la proposta con un primo riferimento al nuovo Puc, pratica che dopo un’iniziale accelerata sembra ora in stallo in attesa di novità dall’asse Comune-Regione. Ventimiglia ha chiesto chiarezza in merito ai tempi della pratica con la proposta di istituire a settembre una commissione dedicata. Da qui l’idea di estendere la creazione di nuove commissioni anche per progetti come, ad esempio, il Palazzetto dello Sport e il restyling di porto vecchio.

Per il momento si tratta solamente di una proposta avanzata in seconda commissione, alla ripresa dei lavori si potranno valutare le reali possibilità di metterla in pratica.