Pista go kart di Taggia: quattro offerte valide e di alta qualità passano la prima selezione

La manifestazione di interesse per la pista di go kart di Taggia si chiude con quattro proposte valide. E' quanto deciso dalla commissione giudicatrice, composta da Marco Peluso, responsabile settore patrimonio e presidente, dal segretario comunale Franco Citino Zucco, da Fabio Nuvoloni e Maurizio Liberto.



Da indiscrezioni sembra che si tratti di quattro ipotesi di alta qualità, arrivate in parte da soggetti non locali, alcuni di loro con esperienza maturata in questo ambito. Progetti diversi ma con un filo conduttore comune, ridare vita alla pista di loc. Colli facendone un impianto che sia inclusivo, rivolto a tutti e non a esclusivo interesse di chi gravita nel mondo dei kart.



La pista degli oleandri venne chiusa nel 2017, in seguito all'accesso effettuato da Arpal e dal Nucleo di Polizia Tributaria di Sanremo della Guardia di Finanza. Oggi il tracciato è inutilizzabile, andrà prima di tutto messo in sicurezza, sia per il manto stradale che per quanto riguarda per le barriere di contenimento.



La manifestazione di interesse indicava che i lavori saranno a carico del nuovo gestore, così come il pagamento delle utenze. A queste voci si aggiungerà anche il canone annuale di 15mila euro da versare per i 15 anni di concessione. Conti alla mano, l'affidamento garantirebbe al Comune un'entrata di 225mila euro.



Sembrano un ricordo lontano gli anni d'oro della Pista degli Oleandri quando non era così insolito trovare piloti del calibro dei fratelli Schumacher o Max Biaggi e molti altri. Sono passati 26 anni dall'inaugurazione della pista e da quel 1994 il circuito si è fatto conoscere non solo tra gli appassionati locali o del nord Italia, arrivando ad attrarre persone anche dalla vicina Costa Azzurra.



Che cosa accadrà adesso? Tra fine mese e inizio settembre, il Comune inviterà i quattro soggetti proponenti alla fase successiva, con la presentazioni di progetti dettagliati, contenenti tutti i costi necessari alla realizzazione dell'idea. A questo punto, con le offerte in mano, verrà nominata una commissione nuova composta da persone qualificate e con un'esperienza legata a questo tipo di progettualità. L'obiettivo dell'amministrazione è di arrivare a chiudere l'affidamento dell'impianto entro la fine del 2020. Il traguardo verso la riapertura della pista go kart di Taggia è sempre più vicino.