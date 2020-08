La cooperativa Jobel festeggia il diploma di terza media dei suoi beneficiari e di un suo mediatore

Il Centro di Accoglienza Straordinaria della Cooperativa Sociale Jobel ha consegnato ieri quattro targhe celebrative a tre suoi beneficiari dell'accoglienza e ad un mediatore interculturale, per festeggiare l'importante traguardo del Diploma di Scuola secondaria di primo grado.

Alla fine di un anno scolastico impegnativo e contraddistinto, come per tutti, dall'interruzione della normale didattica in presenza, i 4 ragazzi hanno completato il percorso presso il CPIA di Imperia. B.K. è una ragazza nigeriana di 28 anni, G.Q. è un ragazzo pakistano di 24 anni, L.A. è nigeriano, 28 anni e I.H. viene dal Sudan, ha 28 anni e lavora per la Cooperativa ormai da tanto tempo. Vivono a Imperia e sono di Imperia.

Per la Cooperativa Jobel si tratta di un risultato da sottolineare, festeggiare e comunicare al territorio. Siamo orgogliosi di questi ragazzi, che hanno affrontato e concluso con impegno e serietà il loro percorso scolastico. Ragazzi che rappresentano un bell'esempio di integrazione silenziosa e tenace.