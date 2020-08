Imperia: trasporto scolastico per l'anno 2020/2021, le linee guida del Comune

L’Amministrazione Comunale di Imperia intende assicurare anche per l'anno scolastico 2020/2021 il trasporto scolastico, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19 indicate nelle Linee Guida per il trasporto scolastico.

Spiega il dirigente del settore servizi sociali, prima infanzia, attività educative e scolastiche dott.ssa Sonia Grassi: “Si dovrà inoltre tener conto anche dell’organizzazione che tutte le predette istituzioni scolastiche dovranno mettere in atto per rispettare le disposizioni statali in materia di contenimento della diffusione da contagio Covid-19, di cui al Decreto n. 39 del 26 giugno 2020 del Ministro dell’Istruzione On. Lucia Azzolina, che ha approvato il Piano Scuola 2020 – 2021.

In questo quadro di incertezza e solo ai fini organizzativi, è opportuno raccogliere le preadesioni delle famiglie, fermo restando fin d’ora che il servizio sarà attivato solo nel caso in cui la normativa in materia di emergenza sanitaria lo consenta ed in ragione dei costi da sostenere in rapporto alle risorse di bilancio disponibili.

Si informano pertanto i cittadini interessati che l'iscrizione al servizio seguirà le seguenti modalità:

PRIMA FASE di prenotazione dal 24/08/2020 al 04/09/2020: in cui i genitori/tutori potranno presentare domanda di iscrizione per il/i minore/i. Le domande potranno essere scaricate dal sito web del Comune e consegnate a mano all'Ufficio protocollo o per posta al Comune di Imperia – Viale Matteotti n.157- oppure inviate via pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.imperia.it.

IL MODULO DI DOMANDA SARA' SCARICABILE DAL SITO WEB A PARTIRE DAL GIORNO 21 AGOSTO 2020.

Alla data fissata come termine non verranno più accettate iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, fatta salva la disponibilità di posti a sedere.

SECONDA FASE: in cui l’Ufficio competente del Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche , valutando le singole richieste di prenotazione ed a seguito di quanto verrà eventualmente stabilito dal Ministero dell’Istruzione, comunicherà al genitore / affidatario / tutore l’esito della domanda ed in caso di accettazione la linea e i relativi orari.



Per l'accettazione delle domande si seguiranno i criteri di priorità già stabiliti con il Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico approvato con deliberazione della G.M. n. 149 del 30/3/2010 e ss.mm.ii. ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: precedenza agli alunni residenti nelle frazioni , per le strade di collegamento delle frazioni, nelle zone periferiche della Città- esclusione di coloro che risiedono a distanze inferiori a 2000 metri dalla scuola- priorità agli alunni della scuola primaria di primo grado – ecc.). Verrà rispettato, senza alcuna possibilità di deroga, il criterio secondo cui la scuola di riferimento debba essere quella più vicina a casa.

Le linee, i percorsi e gli orari potranno essere oggetto di modifiche a seguito di quanto stabilito dagli Istituti scolastici che devono obbligatoriamente conformarsi alle indicazioni in materia di prevenzione Covid-19. Gli orari indicativi potranno essere definiti non appena sarà resa nota l'organizzazione di ciascuna scuola .

Si confermano le tariffe per la fruizione del servizio indicate nella Deliberazione del Commissario Straordinario n. 81 del 9/5/2020.

Come sopra ribadito, il Comune di IMPERIA, nell’organizzazione del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2020/21, potrà essere soggetto alla necessità di effettuare adeguamenti non al momento definibili e pertanto si riserva la facoltà di non attivare il servizio di trasporto, di sospenderlo, di modificare le fermate, gli orari, organizzare eventuali turni di servizio, o non accogliere le domande presentate qualora venissero a mancare i presupposti o l’attivazione del servizio fosse impedita dall’impossibilità del rispetto della normativa relativa al Covid-19 o la sospensione o la modifica del servizio fosse necessaria per garantire la salute e la sicurezza degli alunni sulla base delle disposizioni impartite dai competenti organi e/o autorità”.